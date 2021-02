Esporte Técnico do Vila Nova cobra foco do Vila Nova após classificação Márcio Fernandes acredita que o time colorado poderia ter garantido a vitória contra o Palmas com mais facilidade e se preocupa com falta de atenção para o duelo contra o Cuiabá

O técnico Márcio Fernandes fez críticas ao comportamento do Vila Nova após a classificação às quartas de final da Copa Verde. O Tigre venceu o Palmas, nesta terça-feira (2), por 3 a 1, e avançou no torneio regional. O treinador, porém, acredita que a vitória e vaga na próxima fase poderiam ter sido conquistadas com mais facilidades. “Não fizemos o que deveríamos t...