Esporte Técnico do Vila Nova celebra ponto fora, mas cobra mais eficiência Márcio Fernandes valoriza ponto conquistado como visitante, o 4º em dois jogos na 2ª fase, mas entende que o Tigre poderia ter vencido o Brusque se tivesse com a pontaria em dia

A sequência de dois jogos como visitantes na 2ª fase da Série C terminou com quatro pontos para o Vila Nova. O 4º deles foi conquistado neste sábado (26), no empate sem gols com o Brusque, pela 3ª rodada do Grupo C. Para o técnico Márcio Fernandes, a pontuação precisa ser valorizada, mas o treinador lamentou a pontaria ruim do ataque colorado, que perdeu chances de ma...