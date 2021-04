Esporte Técnico do Vila Nova avalia equipe antes de se dividir em duas competições Tigre vence a terceira seguida sob o comando de Wagner Lopes e já pensa em desafio pela Copa do Brasil

Com um gol do atacante Pedro Júnior, em cobrança de pênalti, o Vila Nova venceu o Goianésia, por 1 a 0, nesta quinta-feira, e acumulou gordura no Grupo B do Campeonato Goiano para se dividir, na próxima semana, entre os cuidados com o Estadual e a 2ª fase da Copa do Brasil.A vitória sobre o Azulão do Vale foi a terceira do Tigre sob comando do técnico Wagner Lopes e ...