Esporte Técnico do Vila Nova assume responsabilidade por tropeços Incomodado com baixa eficiência do Tigre, Higo Magalhães defende jogadores, mas prevê evolução

O técnico Higo Magalhães assumiu a responsabilidade pelos tropeços do Vila Nova, o último com empate sem gols com o Cruzeiro. O treinador, que foi bancado pelo presidente Hugo Jorge Bravo, explicou que os jogadores seguem o plano de jogo orientado por ele e que isso o faz responsável pelos resultados em campo. “Gasto energia para melhorar os treinos, dar confiança, levar tudo que planejamos para o jogo ao treino que quando cheguem na part...