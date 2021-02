Esporte Técnico do Vila Nova aposta na semana aberta antes da estreia Tigre estreia no Campeonato Goiano 2021 contra o Jaraguá, no domingo (28), a partir das 16 horas, no OBA

Às vésperas da estreia no Goianão 2021, o treinador do Vila Nova, Márcio Fernandes, espera que o time possa tirar proveito da semana aberta de treinos, situação que ele vinha reclamando desde janeiro, por causa da sequência de jogos decisivos da Série C, Estadual e Copa Verde. Márcio Fernandes chegou a definir como "desumana" a maratona de jogos impostos ao elenc...