Esporte Técnico do Vila Nova analisa foco dos rivais: ‘todo mundo quer ser campeão goiano’ Ariel Mamede acredita que Goiás e Atlético não irão desfazer do Estadual, mesmo com Série A do Brasileiro para disputar, neste ano

O técnico do Vila Nova Ariel Mamede acredita que Goiás e Atlético vão valorizar o Campeonato Goiano. Para o treinador, a hegemonia dos dois rivais, nos últimos anos, não fará com que os clubes desprezem o Estadual. “Sabemos que são situações que podem acontecer, o Atlético priorizar a Copa do Brasil e o Goiás jogar o Goiano com sub-23. Mas, na prática, é diferente, porque...