Esporte Técnico do Vila lamenta empate e diz ‘faltou efetividade’ Ariel Mamede vê boa partida do Tigre, mas lamenta falta de gol. Com pensamento em próxima partida, contra Jaraguá, treinador fará correções

O técnico Ariel Mamede analisou a partida de estreia do Vila Nova, nesta quarta-feira (22), contra o Anápolis, no Jonas Duarte. Para o treinador, seus jogadores apresentaram boa performance, mas faltou o detalhe do gol. “Tentamos muito, mas não conseguimos abrir o placar”, disse, e completou “O gol muda tudo, ainda mais numa estreia. Se tivéssemos feito o gol, t...