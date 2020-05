Esporte Técnico do Tottenham nega ter pedido adiamento para o retorno do Campeonato Inglês Segundo o português, sua opinião foi mal interpretada pela imprensa

José Mourinho, técnico do Tottenham negou, nesta quinta-feira (14), ter pedido adiamento do reinício do Campeonato Inglês, durante reunião nesta quarta-feira entre os treinadores e capitães das equipes que disputam a Premier League. O retorno está previsto para 12 de junho. Segundo o português, sua opinião foi mal interpretada pela imprensa. "Não acho que minha p...