Esporte Técnico do sub-20 do Flamengo comanda treinos até chegada de novo treinador O time rubro-negro mira a contratação de um técnico estrangeiro e monitora as possibilidades do mercado

Em busca de um treinador para substituir Jorge Jesus, o Flamengo informou que Maurício Souza, treinador do sub-20, comandará as atividades até a contratação de um novo profissional. O Flamengo está no mercado e a volta do elenco aos trabalhos está marcada para quarta-feira. Antes da saída do Mister, a ideia era voltar na terça-feira. Souza comandou a equipe no Car...