Técnico do Santo André é internado após testar positivo para Covid-19

O Santo André anunciou nesta quarta-feira (24) que o técnico do time, Paulo Roberto Santos, foi internado na véspera no Hospital Samaritano, em Sorocaba (SP), com quadro de pneumonia viral após contrair a Covid-19. "Informamos que, no momento, o paciente encontra-se internado no leito de enfermaria, acordado e orientado, sem febre, em uso de máscara de oxigênio suplem...