Esporte Técnico do São Bernardo está na UTI por complicações da Covid-19 Em nota, a assessoria do São Bernardo informou que Veiga está entubado e respira com a ajuda de aparelhos

O técnico Marcelo Veiga, do São Bernardo, está internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista para tratamento das complicações da Covid-19. Em nota, a assessoria do São Bernardo informou que Veiga está entubado e respira com a ajuda de aparelhos. O treinador foi um dos infectados durante o surto que atingiu a equipe do ABC Paulista. Durante a sua ausência, Sérgio...