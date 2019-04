Esporte Técnico do PSG critica atitudes de Neymar após perda de taça: 'Não gostei mesmo' O incidente aconteceu quando Neymar se incomodou com as provocações de um torcedor do Rennes aos jogadores que subiam a escada até a tribuna do Stade de France

As atitudes de Neymar após a derrota do Paris Saint-Germain para o Rennes na final da Copa da França, no último sábado (27), não foram bem aceitas pelo técnico do time, o alemão Thomas Tuchel, que nesta segunda-feira (29) afirmou que não gostou do que o atacante brasileiro fez - críticas aos companheiros e também uma agressão a um torcedor nas arquibancadas durante a...