Esporte Técnico do Porto confia em ida às semifinais: 'Motivação é uma virada histórica' Sergio Conceição admite, porém, que a missão de sua equipe é muito difícil, tendo em vista o alto poderio ofensivo do Liverpool, que venceu o jogo de ida por 2 a 0

O técnico Sergio Conceição afirmou que o time do Porto está confiante na possibilidade de classificação para a semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (17), no estádio do Dragão, em Portugal, diante do Liverpool, apesar da derrota por 2 a 0 no confronto de ida das quartas de final, sofrida na semana passada, na Inglaterra. "Não existe motivação maior do qu...