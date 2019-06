Esporte Técnico do Paraguai diz ter orgulho do time por segurar empate contra o Brasil O jogo acabou empatado sem gols e nos pênaltis, o Brasil venceu por 4 a 3 para avançar à semifinal

O Paraguai se despediu da Copa América em Porto Alegre, nesta quinta-feira (27), sem vencer um jogo sequer, mas com um sentimento positivo. O técnico da equipe, o argentino Eduardo Berizzo, disse depois da eliminação nos pênaltis diante do Brasil, na Arena do Grêmio, se sentir orgulhoso pelo desempenho dos jogadores e principalmente pela capacidade de segurar o empate n...