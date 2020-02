Esporte Técnico do Goianésia faz programação de olho no Goiás Elenco se reapresentará na segunda-feira (3). No entanto, segundo Ito Roque, parte técnica e tática será trabalhada a partir de quarta-feira (5)

A folga no meio de semana do Campeonato Goiano será importante para técnico e jogadores. O Goinésia, depois de vencer o Goiânia por 1 a 0, neste sábado (1), se reapresentará na segunda-feira (3), de olho no Goiás. O confronto contra o time da capital será no sábado (8). “Sabemos que vai ser um jogo difícil. É uma equipe grande, que disputa Série A do Brasileiro. ...