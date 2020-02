Esporte Técnico do Goiânia vê dificuldade aumentar na luta contra queda Finazzi acredita que o Galo precisa pontuar contra todos os adversários que terá até o final da 1ª fase, para evitar rebaixamento à Divisão de Acesso

A situação do Goiânia fica cada vez mais preocupante. Lanterna do Goianão 2020, com 4 pontos, o time alvinegro terá dois confrontos contra equipes que disputam a liderança da fase de classificação do Estadual, Goianésia e Atlético, antes de fazer dois duelos diretos na luta contra o rebaixamento. Para piorar, o técnico Finazzi possui dúvidas para a partida deste domingo (1º de março), contra o Azulão do Vale. “Estamos em uma situação que não podemos olhar o nível do ...