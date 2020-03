Esporte Técnico do Goiânia sobre permanência na 1ª Divisão: 'dá pra acreditar' Finazzi projeta que o Galo precisa de duas vitórias nos três jogos finais da 1ª fase para escapar da queda para a Divisão de Acesso. Veja a sequência que o alvinegro tem pela frente

São mais três jogos para o Goiânia buscar a permanência na 1ª Divisão do Campeonato Goiano. Após perder para o líder Atlético por 1 a 0, neste domingo (8), o técnico do Galo, o ex-jogador Finazzi, falou que "dá pra acreditar" que o Galo ficará na elite estadual. Para enfrentar um time misto do Atlético, que poupou jogadores para a partida da Copa do Brasil, contra...