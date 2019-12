Esporte Técnico do Goiânia prevê time forte e objetivo é voltar a decidir Estadual

Um time competitivo com ambição de chegar à final do Campeonato Goiano e conquistar vagas em competições nacionais em 2021 é o que pretende o técnico Artur Neto para o Goiânia em 2020. Ontem, com atividade física, o Galo iniciou a pré-temporada para disputa do Estadual e da Série D.Com 17 atletas, entre contratados e jogadores da base, o Goiânia deu pontapé na temporada...