Esporte Técnico do Goiânia coloca invencibilidade à prova na fase eliminatória Técnico Edson Júnior ainda não perdeu no comando do Goiânia, que assumiu em meados de outubro

À frente do Goiânia, o técnico Edson Júnior vive um dos melhores momentos de sua carreira. Desde que iniciou a segunda passagem pelo Galo, o time construiu uma sequência de nove jogos sem derrotas. Entre os 64 times da Série D, o registro só fica atrás do período de 12 partidas sem perder do Brasiliense. Por causa dessa invencibilidade, a equipe alvinegra saltou da 7ª co...