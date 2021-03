Esporte Técnico do Goiás valoriza resultado e espera evolução da equipe Augusto César destaca importância de estreia com vitória e afirma que clube precisará contratar jogadores mais experientes para mesclar com garotos

O Goiás estreou com vitória magra, por 1 a 0, sobre o Goianésia no Campeonato Goiano de 2021 e o técnico Augusto César valorizou o resultado, apesar da atuação sem brilho da equipe esmeraldino na Serrinha. O treinador esmeraldino, que agora é quem fica à beira do campo enquanto Glauber Ramos fica na função de auxiliar durante o jogo, explicou que conversou com o elenco so...