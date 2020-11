Esporte Técnico do Goiás valoriza ponto fora de casa e diz que não joga a toalha Apesar do time esmeraldino ter cedido o empate, Glauber Ramos acredita que o ponto conquistado em Fortaleza será importante no fim da competição

O empate obtido contra o Fortaleza, fora de casa, por 1 a 1, foi considerado uma conquista importante pelo técnico Glauber Ramos. O treinador esmeraldino apontou a dificuldade do compromisso no Castelão como fator crucial para o resultado da partida e disse que esse ponto pode ser importante no fim da Série A do Campeonato Brasileiro. “O importante é esta...