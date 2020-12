Esporte Técnico do Goiás valoriza ponto conquistado e saída da lanterna na Série A Glauber Ramos ressalta a importância do empate com o Grêmio e o pequeno passo dado na tabela de classificação

O empate com o Grêmio, por 0 a 0, na Serrinha, representou um ponto e uma posição conquistados na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino chegou a 20 pontos e subiu para a 19ª colocação. O técnico Glauber Ramos valorizou essas pequenas conquistas para somar na corrida para fuga do rebaixamento. “Sabemos que estamos longe, mas mo...