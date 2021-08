Esporte Técnico do Goiás valoriza ponto conquistado contra o Sampaio Corrêa Marcelo Cabo entende que o empate não foi o resultado que o time esmeraldino merecia, mas valorizou o ponto conquistado por causa da qualidade do adversário maraenhense

O técnico Marcelo Cabo não viu o empate por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa com mals olhos, mas entende o time esmeraldino teve atuação para vencer e voltar à vice-liderança da Série B. O treinador, no entanto, elogiou a competitividade da equipe do Maranhã e procurou valorizar o ponto conquistado, que para ele “pode fazer a diferença no final da competição” nacional. “Foi um dos melh...