Esporte Técnico do Goiás valoriza estratégia em vitória contra o CRB Marcelo Cabo ressaltou que time esmeraldino possui uma plataforma de jogo definida, mas que variações podem ocorrer para que a equipe vença jogos na Série B

O técnico Marcelo Cabo valorizou a estratégia definida para o confronto contra o CRB, na qual o Goiás teve um comportamento reativo. O time goiano anulou os principais destaques da equipe alagoana, que conseguiu finalizar duas vezes com perigo contra à meta do goleiro Tadeus. “Hoje (sábado), tivemos dificuldades com a ausência do Apodi, do Alef Manga e pela ...