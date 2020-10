Esporte Técnico do Goiás vê time abdicar de 'jogar' após fazer gols Enderson Moreira vê evolução da equipe, mas desaprova conduta do time esmeraldino para tentar segurar resultados

O técnico Enderson Moreira avaliou a atuação esmeraldina no empate com o Bahia, por 1 a 1, como "boa no geral". O treinador esmeraldino lamentou mais uma vez que a equipe tenha abdicado de tentar o segundo gol em momentos favoráveis. Após o primeiro gol, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o time esmeraldino adotou postura mais conservadora em campo e viu ...