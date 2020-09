Esporte Técnico do Goiás, Thiago Larghi testa positivo para Covid-19 Resultados dos exames feitos nesta semana constataram presença do vírus no treinador, no goleiro Matheus e em pelo menos mais cinco funcionários do clube

Atualizada* às 12h49 de 18/9/2020 O Goiás informou nesta sexta-feira (18) que o treinador Thiago Larghi testou positivo para Covid-19. De acordo com o protocolo da CBF, o profissional deve permanecer dez dias isolados. Segundo o clube, o técnico está em quarentena desde quinta-feira (17) e fará novo teste antes do duelo contra o Ceará, no dia 27. Além ...