Esporte Técnico do Goiás ressalta convicção no trabalho e diz que não desaprendeu Marcelo Cabo elogia resposta do grupo após três derrotas consecutivas e projeta dez finais até o acesso

A goleada do Goiás sobre o Vitória, por 3 a 0, aliviou a pressão vivida pelo elenco e pelo técnico Marcelo Cabo. O treinador disse que acredita no trabalho que está desenvolvendo no clube e que o a semana tensa serviu para aumentar a união dentro do clube. "Eu tenho convicção no meu trabalho e não desaprendi a ser treinador. É nestes momentos difíceis que a ...