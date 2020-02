Esporte Técnico do Goiás reclama de falta na origem de gol rival, mas não coloca empate na conta do apito Expulso após ficar dois minutos no jogo, Rafael Moura deixou a Serrinha sem dar entrevista sobre entrada em Liel, que resultou em cartão vermelho

Técnico do Goiás, Ney Franco não culpou a arbitragem pelo resultado do clássico contra o Vila Nova, que terminou empatado por 1 a 1 neste domingo (2), na Serrinha. O treinador reclamou de uma falta não marcada na origem do gol colorado, de Gilsinho em Kaio, mas preferiu não cravar que a falta de Rafael Moura não foi para expulsão. "É ruim a gente falar de arb...