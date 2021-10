Esporte Técnico do Goiás projeta mais 15 pontos pelo acesso Nos pontos corridos, só três times não subiram para a Série A quando tiveram pelo menos 63 pontos

O técnico Marcelo Cabo acredita que, se o Goiás conquistar mais 15 pontos nas nove rodadas (27 pontos em disputa) restantes da Série B, o time esmeraldino alcançará o objetivo da temporada de subir à Série A. O treinador entende que a Segundona passa por um período atípico no returno, com oscilações de times que brigam pelo acesso, e por isso cobra regularidade do c...