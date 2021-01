Esporte Técnico do Goiás possui uma dúvida para jogo contra o Coritiba Glauber Ramos vai definir no treino desta terça-feira (5) quem entre Douglas Baggio e Miguel Figueira inicia o duelo contra o Coxa

Douglas Baggio e Miguel Figueira disputam a última vaga no time titular do Goiás, que enfrenta, nesta quarta-feira (6), o Coritiba, pela 28ª rodada do Brasileirão. Quem levar a melhor na disputa, vai jogar ao lado de Shaylon, Ariel Cabral, Breno e Jefferson no meio-campo esmeraldino. No ataque, Vinicius Lopes é o mais cotado para substituir o atacante Fernandão, que cumpre su...