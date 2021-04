Esporte Técnico do Goiás, Pintado, quer mandar equipe competitiva à partida Treindor vai comandar seu primeiro jogo pelo clube esmeraldino, e terá de reverter vantagem de três gols do Atlético-GO para seguir no Goianão 2021

Após a derrota elástica no clássico disputado na Serrinha, onde houve muita reclamação sobre a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, o foco do Goiás mudou para a chegada do técnico Pintado, de 55 anos, que se desligou da Ferroviária-SP e assinou contrato com o clube esmeraldino. A informação inicial dava conta de que Pintado chegaria em Goiânia e acompanharia a par...