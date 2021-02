Esporte Técnico do Goiás lamenta erros, mas segue confiante em fuga do Z4 Glauber Ramos acredita que se o time esmeraldino vencer os jogos contra o Botafogo e RB Bragantino, a equipe chegará na última rodada com chances de escapar do rebaixamento

O técnico Glauber Ramos segue confiante em garantir a permanência do Goiás na Série A do Brasileiro, após empate por 3 a 3 com o Bahia, neste sábado (6). O treinador esmeraldino acredita que para isso ocorrer, o time goiano terá de vencer os próximos dois jogos, em casa, contra o rebaixado Botafogo (36ª rodada) e RB Bragantino (37ª rodada) para chegar no duelo contr...