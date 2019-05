Esporte Técnico do Goiás lamenta chances de gol perdidas e queda no 2º tempo Alviverde perdeu para o CSA por 1 a 0 pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

O técnico Claudinei Oliveira lamentou as chances de gol perdidas pelo Goiás na partida contra o CSA, nesta segunda-feira (27), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencesse a partida, o clube esmeraldino seria vice-líder da Série A, mas caiu diante do time alagoano, no Estádio Rei Pelé, por 1 a 0, com gol do ex-esmeraldino Maranhão. "Foi um primeiro tempo muito bom. Criamos v...