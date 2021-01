Esporte Técnico do Goiás enaltece confiança e papel de líderes em retomada na Série A Glauber Ramos disse que a maior dificuldade que teve junto ao elenco, foi de retomar a confiança do grupo, que pode deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada

A vitória do Goiás sobre o Coritiba, por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), foi construída com gols de Rafael Moura e Fábio Sanches. Os experientes jogadores possuem papéis cruciais, segundo o técnico interino Glauber Ramos, no ressurgimento da equipe esmeraldina no Brasileirão. Após o triunfo em Curitiba, o time goiano está a dois pontos de sair da zona de rebaixament...