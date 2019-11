Esporte Técnico do Goiás deve ter dois reforços contra o Internacional Volante Yago Felipe e lateral esquerdo Jefferson podem pintar na delegação que viaja a Porto Alegre (RS)

O técnico Ney Franco pode receber dois reforços para o confronto direto contra o Internacional nesta quarta-feira (27), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O lateral esquerdo Jefferson e o volante Yago Felipe se recuperam de problemas físicos e devem ser relacionados. O volante Yago Felipe sofreu luxação no ombro esquerdo durante partida contra o Santos, no Serra Dourad...