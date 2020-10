Esporte Técnico do Goiás defende lateral esquerdo após erro em gol adversário Caju não afastou a bola em lance do primeiro gol do RB Bragantino em derrota esmeraldina por 2 a 0. Goiás perdeu a nona partida na Série A do Brasileiro e está há oito jogos sem vencer

No lance do primeiro gol do RB Bragantino na derrota do Goiás por 2 a 0 para o time paulista, o lateral esquerdo Caju falhou na tentativa de afastar a bola cruzada da esquerda. A bola ficou na área, Tadeu e Heron hesitaram e Ytalo aproveitou a indefinição para colocar o time da casa à frente. O técnico Enderson Moreira defendeu o jogador após a partida. “É muito fá...