O técnico Ney Franco completou uma semana de isolamento social após retornar dos Estados Unidos, onde esteve para resolver problemas particulares. Sozinho, em sua casa em Goiânia, o treinador do Goiás tem aproveitado o período de competições suspensas para colocar a leitura em dia, assistir a jogos antigos de futebol e acompanhar seriados.

“Assim como os atletas, estou aproveitando o isolamento para assistir aos programas esportivos, embora tenham diminuído as transmissões ao vivo. Está dando para assistir a jogos antigos, mas também aproveito para ler um pouco e assistir séries de televisão”, comentou Ney Franco, de 53 anos, que está lendo os livros “Elza” e “Cidadão Turner”, além de acompanhar o seriado “Outlander”.

“Como minha família está nos Estados Unidos, converso muito com eles, por áudio e vídeochamada. Estou atento a toda essa questão do coronavírus, procuro ficar informado e seguir as orientações”, salientou.

No último final de semana, Ney Franco voltou no tempo sentado no sofá da sua casa. O treinador assistiu, segundo ele, pela primeira vez, à final da Copa do Brasil de 2006. Na ocasião, ele era técnico do Flamengo, que derrotou o Vasco nos dois jogos da decisão e foi campeão do torneio pela segunda vez na história. “Vi o jogo de 2006, em que o Flamengo foi campeão (da Copa do Brasil) e eu era o treinador naquela época. Nunca tinha assistido na TV, foi legal, caiu a ficha. Ganhamos o primeiro jogo por 2 a 0, depois por 1 a 0”, contou o técnico do Goiás.

Ney Franco segue em isolamento social após retornar, no dia 15 deste mês, dos Estados Unidos - ele viajou após a vitória (1 a 0) sobre o Vasco, no dia 12 de março. O Ministério da Saúde recomendou que todos os viajantes internacionais fizessem isolamento domiciliar no período de uma semana. Sem qualquer tipo de sintoma do novo coronavírus, ele segue as orientações do departamento médico do clube esmeraldino, mas não passou pelo teste.

“Quando cheguei em Goiânia, fui orientado pelo departamento médico do Goiás, dr. Bruno Favaron, para ficar em quarentena em casa. Não fiz nenhum teste (do coronavírus), por não apresentar sintomas, mas acatei a determinação e estou há uma semana dentro de casa. Felizmente, não tenho sintomas. Vou seguir as orientações das autoridades para permanecer dentro de casa até a situação se normalizar”, explicou Ney Franco, que se diz esperançoso de que o futebol volte a ser disputado no Brasil. O Campeonato Goiano está suspenso por tempo indeterminado desde o dia 17 de março.

“Acompanho notícias dos países em que a pandemia começou primeiro, começam a ter uma certa normalidade. Na China, por exemplo. Imagino que a projeção aqui (Brasil) talvez seja de quatro meses, no segundo semestre reiniciar os treinamentos. Tomara que seja antes disso, mas ainda vamos passar pela situação mais complicada (quando o coronavírus chegar no seu pico). Espero que se resolva o mais rápido possível”, frisou Ney Franco.

Como se tornou habitual em dicas contra o coronavírus, o técnico esmeraldino espera que a população entenda que é necessário ficar em casa neste difícil período. “Estamos em um momento único na história, temos de respeitar as orientações do pessoal da saúde. É uma situação grave, não é simples de se combater. Só devemos sair nas ruas se realmente for preciso. Dessa forma, vamos diminuir a possibilidade do vírus se espalhar. Fiquem em casa”, pediu Ney Franco.