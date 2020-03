Esporte Técnico do Goiás confirma Tadeu titular contra o Vasco Ney Franco vai repetir escalação que venceu o Santo André na 2ª fase da Copa do Brasil

Para a partida contra o Vasco desta quinta-feira (12), pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Goiás terá a mesma formação que utilizou na vitória sobre o Santo André, pela fase anterior da competição nacional. O goleiro Tadeu está confirmado como titular. A única dúvida para o técnico Ney Franco era a escalação do goleiro, que vive drama pessoal com a filha hospitalizada. No ent...