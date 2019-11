Esporte Técnico do Goiás confirma Michael e deixa dúvida na lateral Ney Franco admite incerteza quanto à participação de Jefferson. Caso não tenha condições, Hermes será titular contra o Bahia

O Goiás deve ter apenas uma mudança para enfrentar o Bahia, neste domingo (24). Após cumprir suspensão, Michael retorna ao ataque titular. A participação de Jefferson, que deixou o jogo contra o Vasco no primeiro tempo, com dores na coxa, ainda é incerta, apesar de não tido lesão detectada. "Temos a volta do Michael e, com isso, o Rafinha volta para o banco. O Jeff...