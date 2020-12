Esporte Técnico do Goiás comemora vitória em 'confronto direto' com Atlético-GO Glauber Ramos destaca empenho dos jogadores para cumprir a estratégia vitoriosa sobre o rival no Estádio Antônio Accioly

Após a vitória no clássico sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, o técnico do Goiás, Glauber Ramos, comemorou a postura guerreira da equipe e disse que o time esmeraldino saiu vitorioso pela estratégia adotada. O treinador ainda salientou a importância de vencer um confronto direto contra o Dragão. Para Glauber Ramos, que é auxiliar técnico de Aug...