Esporte Técnico do Goiás comemora a chegada de dois atacantes Dudu e Rafael Pagagaio são inscritos no Campeonato Brasileiro no último dia de prazo

Nesta sexta-feira (27), se encerrou o prazo para inscrições de novas contrações do Campeonato Brasileiro. E, no último dia, o Goiás aproveitou para confirmar dois atacantes: Dudu e Rafael Papagaio. As chegadas foram comemoradas pelo treinador alviverde Ney Franco. “Conseguimos duas boas contratações no último dia e temos um elenco forte para terminar bem o Campeona...