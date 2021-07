Esporte Técnico do Goiás avalia substituto de meia que é um dos líderes em assistência

O técnico Pintado ganhou um problema para enfrentar o Náutico, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima sexta-feira. O treinador esmeraldino não poderá contar com o principal articulador de jogadas da equipe neste início de competição.O meia Élvis, de 30 anos, recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate com o Vitória-BA, no último sábado. O jogador havia ...