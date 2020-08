Esporte Técnico do Goiás avalia se poderá contar com Caju na lateral

O técnico Ney Franco ainda não sabe se poderá ganhar uma opção para escalar o time titular diante do São Paulo, no domingo, às 16 horas, na Serrinha. O lateral esquerdo Caju está retomando os treinos após se recuperar de problemas musculares, sofridos no período de treinos antes dos amistosos realizados pelo clube.O jogador ainda está na fase de transição, mas sem dor,...