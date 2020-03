O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, testou positivo para o novo coronavírus. A equipe carioca confirmou, nesta segunda-feira (16), que o primeiro exame do treinador de 65 anos constatou resultado “positivo fraco ou inconclusivo”. O português já fez a contraprova e aguarda confirmação, que deve ser divulgado no decorrer do dia.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada”, disse o Flamengo no comunicado.

Segundo o clube carioca, o treinador está sob cuidados do departamento médico e apresenta quadro estável. Os treinos da equipe profissional e das categorias de base rubro-negras foram suspensos “ao menos por uma semana”.

Todos os jogadores e funcionários de futebol do Flamengo fizeram exames, apenas o resultado do exame do treinador, que faz parte do grupo de maior risco (acima de 60 anos), deu positivo.