Esporte Técnico do Atlético-GO vê qualidade em opções do time alternativo Jorginho elogia equipe e diz que "todos têm condições de ser titulares"

A goleada de 3 a 0 do Atlético-GO sobre o Anápolis na tarde de segunda-feira (12), no Estádio Jonas Duarte, mostrou uma postura ofensiva da equipe alternativa atleticana nos dois tempos. Porém, o aproveitamento foi superior no início do segundo tempo, quando o Dragão marcou os três gols antes dos 15 minutos e garantiu mais um resultado positivo no Goianão.A nova formação, pre...