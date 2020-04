Técnico interino no Atlético-GO, Eduardo Souza, antes da paralisação forçada pela pandemia do coronavírus, estava invicto no comando do Dragão, na liderança do Goianão e com um pé na 4ª fase da Copa do Brasil. Na pausa, o treinador viajou para Votuporanga (SP), onde mora a família - Caciane (mulher dele), Julia e Maria Eduarda (filhas), além de José Carlos e Clemência (os pais). Conhecido por ser detalhista - sempre gosta de preparar o material de treino no campo (cones, traves móveis, bolas, entre outros) com antecedência - e estudioso, Eduardo Souza se mantém fiel ao estilo durante a quarentena e garimpa jogadores em mercados estrangeiros.

Eduardo tem se dedicado, de longe, a algumas atividades relacionadas ao futebol: contatos com membros da comissão técnica atleticana, análise de material (vídeos) de alguns dos futuros adversários do Dragão no Brasileiro, trabalho de monitoramento de atletas no exterior, acompanhamento de séries sobre futebol inglês, além de manter constantes diálogos com o presidente do clube, Adson Batista, sempre à espera de novidades sobre o retorno do futebol. Claro, tudo isso é feito na reclusão, em casa, onde aproveita o tempo para estar ao lado das duas filhas e da mulher.

“Dividimos nosso trabalho na comissão técnica para observar jogadores brasileiros que estão no exterior e, às vezes, querem voltar (ao Brasil). Partimos do número de jogos disputados, usamos vídeos e vamos criando banco de dados. Também procuramos ver como é a vida do atleta”, disse Eduardo, que reparte esse trabalho com Rafael Cotta (coordenador técnico) e João Paulo Sanches (de volta ao clube como auxiliar da comissão técnica fixa).

Como já avisou que não pretende ser treinador, Eduardo quer passar o bastão, ao futuro técnico, com o elenco na melhor condição possível. Só que, com a paralisação do futebol, o clube congelou, por enquanto, a procura por um novo treinador, após passagem relâmpago de Cristóvão Borges pelo clube – sete jogos apenas.

Alguns torneios nacionais estão no radar do trio, que se volta para um mapa diversificado, sobretudo futebol sul-americano, europeu (português, em especial, por ter muitos atletas brasileiros) e asiático (destaque para Coreia do Sul, Japão, China, Arábia Saudita e Emirados Árabes). Nesse trabalho de pesquisa feito em conjunto, o clube chegou ao nome do meia-atacante Henry Vaca, de 22 anos e à espera da estreia assim que for retomado o calendário de jogos. O Atlético aproveitou a paralisação para regularizar o jogador.

Eduardo tem mantido contatos com o ex-jogador boliviano Pablo Escobar, que atuou no futebol brasileiro - foi atleta nos tempos em que Eduardo era da comissão técnica do Botafogo/SP - e é auxiliar da seleção da Bolívia. “Estamos tentando abrir um leque de opções ao Atlético. Nem sempre é possível encontrar jogadores disponíveis no futebol brasileiro que se enquadrem no perfil do clube. Então, é preciso estar atento às opções que o mercado do exterior oferece”, comentou.

Como parte da fase de reclusão tem futebol no cardápio, o treinador optou por acompanhar uma série - Sunderland até Morrer, na 2ª temporada e que mostra a paixão da torcida do clube para que volte a ter papel de destaque no futebol inglês. “Procuro tirar lições do Sunder, aprender um pouco com a história do clube, a relação com a torcida. O Sunder (Sunderland) tem uma história interessante”, define o treinador interino.

A outra parte do trabalho é planejar o retorno do elenco e o futuro na temporada que promete ser veloz e de perdas, dentro e fora de campo. “Sabemos que o Atlético e o Adson (Batista) têm, como tradição, trabalhar com elenco enxuto. Mas temos consciência de que, como os jogos (do Brasileiro) serão disputados com intervalos curtos, não haverá tempo para recuperar jogadores. Então, será preciso reforçar nosso elenco, dentro do perfil do clube”, explicou o técnico.

Além do monitoramento no exterior, acompanhado também de acompanhamento do mercado nacional pela comissão, Eduardo também mantém contatos com Jorge Soter e Diego Inácio (preparadores físicos) e Alexandre Oliveira (fisiologista). “Estamos acompanhando cada atleta. Sabemos das dificuldades para manter a condição física nesta fase, pois cada um tem de improvisar, buscar uma forma de treinar. Mas é um grupo muito bom, que está se cuidando. Quando voltar, teremos de fazer uma pré-temporada ou intertemporada, pois serão 40 a 50 dias, sem treinos regulares. Depois, jogos seguidos. Então, voltar bem (aos treinos) será decisivo ao nosso planejamento”, previu.

Outra atividade é a análise de jogos recentes do próprio Atlético e de alguns adversários do Brasileirão ou até na Copa do Brasil - caso o Dragão chegue às oitavas de final - como Santos, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR e Flamengo. No Palmeiras, Eduardo observa jogos da fase do novo time, sob comando de Vanderlei Luxemburgo. Nos outros, o técnico analisa o que fizeram na temporada passada e em parte da atual. “Procuro ver os pontos positivos de cada um, para saber como chegaram ao atual estágio, como são taticamente”, disse o interino rubro-negro, que entende que o futebol brasileiro só deve voltar à ativa a partir de meados de maio ou início de junho.

Como ficou três meses sem estar com a família, desde janeiro, Eduardo aproveita para curtir o recesso ao lado da mulher dele, Caciane, que é professora universitária do curso de Educação Física, em Votuporanga (SP), das filhas Júlia, que é acadêmica de Medicina, em Araçatuba (SP), e a caçula Maria Eduarda. Ao mesmo tempo, acompanha os pais. “Por aqui (Votuporanga), já apareceram alguns casos (coronavírus). Cada um tem de fazer a sua parte, ficar recluso. Espero que isso passe logo. Estamos acostumados ao nosso trabalho, à adrenalina do dia a dia do futebol, dos jogos. Estou tentando me adaptar a isso”, ressaltou.