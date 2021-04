Esporte Técnico do Atlético-GO sobre contratação de Michael: 'seria ótimo' Dragão fez proposta para ter atacante do Flamengo por empréstimo e aguarda desfecho

Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Crac, neste sábado (17), o técnico Jorginho comentou sobre a possibilidade de contratação do atacante Michael, do Flamengo. O jogador, revelado pelo Goiás, tem a negociação difícil, mas o Dragão já fez a proposta e espera desfecho do negócio. O treinador elogicouo jogador. "Michael é um grande jogador. O nome dele foi falado aqui...