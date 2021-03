Esporte Técnico do Atlético-GO revela conversa com Rato: 'correspondeu' João Paulo Sanches comenta possibilidade de meia-atacante deixar Dragão rumo ao Japão

Wellington Rato, de 28 anos, fez os dois gols da vitória sobre a Jataiense na noite desta quarta-feira (10), no Estádio Antônio Accioly. O resultado garante o Dragão na liderança do Grupo A do Goianão 2021. O vice-líder, o Grêmio Anápolis, coincidentemente é o adversário de sábado (13). O aproveitamento de Wellington Rato na partida vira uma interrogação, pois o ...