Esporte Técnico do Atlético-GO quer ajudar na adaptação de paraguaio: 'lado humano' Eduardo Barroca falou que gosta de conversar com o jogador para ajudar na convivência no clube

O atacante paraguaio Brian Montenegro, de 28 anos, vivenciou, nesta terça-feira (3), o primeiro dia de Atlético-GO. O novo jogador rubro-negro fez exames médicos e as primeiras avaliações físicas no clube para que possa ter o contrato registrado na CBF e, assim, poder estrear pelo Dragão. Mas isso ainda não tem uma data definida. Enquanto isso, o técnico do Dragão...