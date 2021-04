Esporte Técnico do Atlético-GO leva 23 atletas para partida no Chile Jorginho, que normalmente convoca de 18 a 20 jogadores, justificou que quer evitar surpresas em tempos de pandemia

O técnico do Atlético-GO, relacionou 23 jogadores para a partida desta quinta-feira (29), diante do Palestino (Chile), pela 2ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O jogo será disputado no Estádio El Teniente, em Rancagua, às 20h30 (21h30 de Brasília). A delegação atleticana viajou no início da tarde desta quarta (28), para Santiago, onde ficará hospedada até sexta-feira (...